Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец получил три года условно за ложное сообщение о теракте

Орджоникидзевский райсуд Уфы приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком на два с половиной года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), указано в опубликованном на сайте суда приговоре. Его телефон изъяли в доход государства.

Согласно материалам дела, в марте подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу спасения «112» и заявил о намерении совершить террористический акт в торговом центре на Вологодской улице.

Подсудимый вину признал.