Уфимец получил три года условно за ложное сообщение о теракте

Орджоникидзевский райсуд Уфы приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком на два с половиной года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), указано в опубликованном на сайте суда приговоре. Его телефон изъяли в доход государства.