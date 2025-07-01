Минчанин познакомился с девушкой и лишился Br16 тыс. Подробности истории

Мужчина сорока лет обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, несколько месяцев назад у него состоялось знакомство с девушкой в приложении. Собеседница в ходе разговора упомянула, что занимается трейдингом криптовалюты. Чтобы подтвердить прибыльность такого занятия, она отправила мужчине скриншоты, а затем предложила собеседнику попробовать заработать деньги так же и посоветовала якобы помощника.