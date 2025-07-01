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Минчанин познакомился с девушкой и лишился Br16 тыс. Подробности истории

Минчанин познакомился с девушкой в приложении и лишился крупной суммы денег. Об этом информирует телеграм-канал «Милиция Минска».

Мужчина сорока лет обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, несколько месяцев назад у него состоялось знакомство с девушкой в приложении. Собеседница в ходе разговора упомянула, что занимается трейдингом криптовалюты. Чтобы подтвердить прибыльность такого занятия, она отправила мужчине скриншоты, а затем предложила собеседнику попробовать заработать деньги так же и посоветовала якобы помощника.

Следуя указаниям куратора, минчанин сначала сделал вложение в криптобиржу в размере Br1 тыс. Далее, как ему указывали еще несколько «финансовых специалистов», перевел сумму в свыше Br15 тыс. Когда мужчине на электронную почту пришло сообщение о необходимости заплатить налог на заработанные деньги, он понял, что стал жертвой мошенников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.