Пожилая пациентка из Тайшетского района получит 40 тысяч рублей от больницы

Тайшетская районная больница выплатит 40 тысяч рублей 84-летней пенсионерке. В прошлом году женщину госпитализировали с пневмонией в ковидный госпиталь. Пациентка лечилась в палате-боксе с двумя выходами. Один из них вел в коридор, а другой — на улицу. Но первая дверь оказалась закрытой, медработник оставил в ней ключи во время уборки. Поэтому пенсионерка вышла из палаты на улицу и пробыла там более часа бродила в легкой одежде. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
— Суд решил, что больница не обеспечила безопасность пациентки. Бабушка испытала сильный стресс и замерзла, также получила болевые ощущения от обморожения. Верховный глава посчитал, что это могло ухудшить ее здоровье и замедлить выздоровление, — пояснили в пресс-службе суда.
Учитывая все обстоятельства, Тайшетский городской суд обязал больницу выплатить пенсионерке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.