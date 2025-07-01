Пожилая пациентка из Тайшетского района получит 40 тысяч рублей от больницы

Тайшетская районная больница выплатит 40 тысяч рублей 84-летней пенсионерке. В прошлом году женщину госпитализировали с пневмонией в ковидный госпиталь. Пациентка лечилась в палате-боксе с двумя выходами. Один из них вел в коридор, а другой — на улицу. Но первая дверь оказалась закрытой, медработник оставил в ней ключи во время уборки. Поэтому пенсионерка вышла из палаты на улицу и пробыла там более часа бродила в легкой одежде. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.