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83-летний водитель «Весты» влетел в контейнер и погиб в Самарской области 1 июля

Пенсионер попал в смертельную аварию в Приволжском районе губернии во вторник утром.

Источник: МК.RU Самара

Пенсионер попал в смертельную аварию в Приволжском районе губернии во вторник утром. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.

83-летний мужчина на серебристой «Весте» ехал по «грунтовке» в селе Софьино. По пути влетел в контейнер и погиб. Правоохранители организовали проверку.

«Эксперты установят причину смерти. На месте ДТП работали сотрудники противопожарной службы Самарской области», — добавили в областном ГУ МВД.

А на днях в 63-м регионе 28-летний водитель Chery Tiggo влетел в отбойник на дороге Сызрань — Ульяновск.

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