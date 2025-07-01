Скамейка упала на ребенка на детской площадке в Хабаровске

В начале июня текущего года семилетний мальчик получил травму на детской площадке в районе улицы Александровской в Хабаровске. Во время игры на него упала незакрепленная скамейка, в результате чего ребенок с переломом стопы был госпитализирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка показала, что управляющая компания не обеспечила безопасность игровых конструкций, хотя отвечала за содержание территории. Прокуратура Краснофлотского района подала иск в суд с требованием взыскать с управляющей компании 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненные ребенку физические и нравственные страдания.
Надзорное ведомство продолжает контролировать рассмотрение дела. После происшествия скамейка была закреплена должным образом.
Напомним, по инициативе Генеральной прокуратуры РФ в четырех дальневосточных регионах, среди которых и Хабаровский край, изменены нормативные акты в сфере здравоохранения.