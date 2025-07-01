Скамейка упала на ребенка на детской площадке в Хабаровске

В начале июня текущего года семилетний мальчик получил травму на детской площадке в районе улицы Александровской в Хабаровске. Во время игры на него упала незакрепленная скамейка, в результате чего ребенок с переломом стопы был госпитализирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.