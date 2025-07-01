В Екатеринбурге начался суд над экс-девушкой Гуфа Яной Макаровой

1 июля в Екатеринбурге начался суд над 24-летней Яной Макаровой — экс-девушкой рэпера Гуфа. Многие помнят девушку под фамилией Шевцова.
Яну обвиняют по 4 части 159 статьи УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По этой статье девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.
Предположительно, Яна в течение года водила за нос женатого бизнесмена Алексея, шантажируя его несуществующим ребенком. По данным источника «КП-Екатеринбург», девушка познакомилась с Алексеем в 2023 году на сайте эскорт-услуг.
— Используя данный предлог, мошенническим путем женщина получила от потерпевшего более 23 млн рублей, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, что предварительное слушание дела Макаровой должно было состояться 4 июня, однако его перенесли из-за неявки адвоката девушки в суд. В тот день Яна заметно нервничала: у нее тряслись руки, она просила воду у охранников, чтобы успокоиться и скрывала свое лицо стопкой бумаг от журналистов.