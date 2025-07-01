В Екатеринбурге начался суд над экс-девушкой Гуфа Яной Макаровой

Напомним, что предварительное слушание дела Макаровой должно было состояться 4 июня, однако его перенесли из-за неявки адвоката девушки в суд. В тот день Яна заметно нервничала: у нее тряслись руки, она просила воду у охранников, чтобы успокоиться и скрывала свое лицо стопкой бумаг от журналистов.