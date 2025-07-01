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В Минске уснувший за рулем водитель врезался в остановку

Водитель уснул за рулем и врезался в остановку общественного транспорта в Минске.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель уснул за рулем и совершил ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла ночью 1 июля в центре Минска. На улице Якуба Коласа 21-летний водитель «Мерседес» уснул за рулем и спровоцировал ДТП. Вблизи дома № 9 легковушка выехала за пределы проезжей части, врезалась в стойку с дорожными знаками и остановку.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получило механические повреждения.

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