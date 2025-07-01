В Минске уснувший за рулем водитель врезался в остановку

Жесткая авария произошла ночью 1 июля в центре Минска. На улице Якуба Коласа 21-летний водитель «Мерседес» уснул за рулем и спровоцировал ДТП. Вблизи дома № 9 легковушка выехала за пределы проезжей части, врезалась в стойку с дорожными знаками и остановку.