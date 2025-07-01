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В Екатеринбурге мужчина выпал с четвертого этажа отеля

Из смарт-отеля на железнодорожном вокзале Екатеринбурга выпал мужчина.

Это случилось поздно вечером 30 июня.

Мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил, рассказали информагентству URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

На месте работала следственно-оперативная группа. Личность пострадавшего установили. Им оказался житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. В результате падения он получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

По факту случившегося сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга организовали проверку. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.