В Екатеринбурге мужчина выпал с четвертого этажа отеля

Это случилось поздно вечером 30 июня.
Мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил, рассказали информагентству URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
На месте работала следственно-оперативная группа. Личность пострадавшего установили. Им оказался житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. В результате падения он получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.
По факту случившегося сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга организовали проверку. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.