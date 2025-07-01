Защита фигуранта по делу об убийствах на Урале обжалует его арест

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. Как уточняли в СК РФ и суде, фигурантов всего шесть. По версии следствия, они «входили в состав этнической преступной группы» и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — инстанция тогда продлила срок содержания под стражей на 72 часа.