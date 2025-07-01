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Пилотов самолета Екатеринбург — Самара пытались ослепить лазером при посадке

Инцидент произошел вечером 30 июня. Информацию передали полицейским и сотрудникам ФСБ.

Инцидент произошел вечером 30 июня. Информацию передали полицейским и сотрудникам ФСБ.

В кабину самолета, который летел из Екатеринбурга в Самару, светили лазером зеленого цвета со стороны поселка Молгачи Красноярского района губернии. Устройство использовали при заходе судна на посадку.

О пострадавших не сообщается. Сведения о происшествии направили правоохранителям, пишет телеграм-канал Aviaincident.

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