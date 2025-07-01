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Около $2 млн похитили директор и бухгалтер школы в Астане

Столичный департамент АФМ проводит расследование.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. Департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении бывшего директора и бухгалтера «Международная школа 81 Astana English School» по факту хищения бюджетных средств.

АФМ совместно с сотрудниками ДНКБ Астаны установило, что они похитили более 900 миллионов тенге (1,8 миллионов долларов).

«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены. Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета “мертвых душ”, фактически не работавших в организации. Среди них — родственники подозреваемых, оформленные фиктивно», — рассказали в агентстве.

На преступные доходы подозреваемые купили коттедж, две квартиры в столице и автомобиль. Общая стоимость — 382 миллиона тенге (735,1 тысячи долларов).

На имущество наложен арест, а подозреваемые помещены под стражу.