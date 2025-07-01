Около $2 млн похитили директор и бухгалтер школы в Астане

«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены. Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета “мертвых душ”, фактически не работавших в организации. Среди них — родственники подозреваемых, оформленные фиктивно», — рассказали в агентстве.