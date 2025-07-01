Атака украинских беспилотников на Ижевск. Главное

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Удмуртской Республики. В результате атаки на промышленный объект в городе Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, сообщает РИА Новости.
В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске пострадали 16 сотрудников завода. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.
Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате атаки БПЛА есть погибшие и раненые.
«К огромному сожалению, есть погибшие и тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать», — сообщил он в своем телеграм-канале.
По данным Mash, в результате атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект в Ижевске пострадал ребенок. Он был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, где сейчас проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь.
Согласно информации SHOT, для атаки были использованы два беспилотника типа «Лютый». Третий дрон, предположительно, был сбит при подходе к городу, поскольку его обломки нашли в Увинском районе. По кадрам с места, уничтоженный аппарат также относится к типу «Лютый».
Как отмечает канал «Воевода вещает», дрон был модернизирован для прорыва ПВО: отсутствие шасси снижает его заметность для радаров и улучшает аэродинамику, а запуск со специальной платформы расширяет тактические возможности его применения.
На месте ЧП работают спасательные службы, аэропорт Ижевска временно закрыт. Власти Удмуртии открыли для пострадавших и их семей горячую линию.
В связи с произошедшим администрация города отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.