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Атака украинских беспилотников на Ижевск. Главное

По Ижевску был нанесен дальнобойными дронами-камикадзе «Лютый». Два аппарата поразили промышленное предприятие, еще один сбили на подлете. По оценкам военкоров, беспилотники были модифицированы для более эффективного прорыва систем ПВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Удмуртской Республики. В результате атаки на промышленный объект в городе Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, сообщает РИА Новости.

В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске пострадали 16 сотрудников завода. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате атаки БПЛА есть погибшие и раненые.

«К огромному сожалению, есть погибшие и тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать», — сообщил он в своем телеграм-канале.

По данным Mash, в результате атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект в Ижевске пострадал ребенок. Он был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, где сейчас проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации SHOT, для атаки были использованы два беспилотника типа «Лютый». Третий дрон, предположительно, был сбит при подходе к городу, поскольку его обломки нашли в Увинском районе. По кадрам с места, уничтоженный аппарат также относится к типу «Лютый».

Как отмечает канал «Воевода вещает», дрон был модернизирован для прорыва ПВО: отсутствие шасси снижает его заметность для радаров и улучшает аэродинамику, а запуск со специальной платформы расширяет тактические возможности его применения.

На месте ЧП работают спасательные службы, аэропорт Ижевска временно закрыт. Власти Удмуртии открыли для пострадавших и их семей горячую линию.

В связи с произошедшим администрация города отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.

СКР признал атаку БПЛА на промышленное предприятие в Ижевске терактом.

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