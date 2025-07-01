«На нем тысяча разных подвигов»: Беглец из бендерской тюрьмы за месяц воли успел совершить 17 преступлений в Молдове — кражи, грабежи и разбои

Напомним, 16 мая трое заключённых колонии № 8 в Бендерах попытались бежать. Двум из них по 23 года, а одному 26 лет. Двое сумели перелезть через защитные сооружения и покинуть тюрьму, третьего охранники поймали при попытке побега. Позже удалось задержать одного из двоих сбежавших заключённых. Последнего разыскивали больше месяца.