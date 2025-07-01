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«На нем тысяча разных подвигов»: Беглец из бендерской тюрьмы за месяц воли успел совершить 17 преступлений в Молдове — кражи, грабежи и разбои

Полиция активно сотрудничает с властями, чтобы полностью задокументировать каждое его преступление и привлечь к ответственности по всей строгости закона.

Источник: Соцсети

17 преступлений на свободе: шокирующие подробности о беглеце из бендерской тюрьмы/

За время, проведенное на свободе, этот мужчина успел совершить множество преступлений по всей стране. В его послужном списке — кражи, грабежи и даже разбои.

Напомним, 16 мая трое заключённых колонии № 8 в Бендерах попытались бежать. Двум из них по 23 года, а одному 26 лет. Двое сумели перелезть через защитные сооружения и покинуть тюрьму, третьего охранники поймали при попытке побега. Позже удалось задержать одного из двоих сбежавших заключённых. Последнего разыскивали больше месяца.

Сейчас беглец вновь заключен под стражу, и расследование набирает обороты. Полиция активно сотрудничает с властями, чтобы полностью задокументировать каждое его преступление и привлечь к ответственности по всей строгости закона.