Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

Поддельные сайты с нашим лого для заказа GoldAppleBOX Advent Calendar. Наши бьюти-боксы пока не продаются в Казахстане (мы готовим запуск этой возможности чуть позже). Такие сайты не отправляют бьюти-боксы, только просят данные и крадут деньги с карты. Опросы от нашего имени, после которых вас просят ввести номер карты для «получения приза» — не стоит этого делать, чтобы не потерять деньги!