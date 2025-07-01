Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

Как пишет stopfake.kz, она связана с тем, что граждан просят пройти опрос, после которого они якобы получат бьюти-наборы от известного интернет-магазина косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».
«Неизвестная заявляет, что раскрыла “секрет” получения бесплатной продукции из-за якобы несправедливого отношения компании к ее матери. На деле это типичная мошенническая схема», — заявили эксперты.
В свою очередь с предупреждением выступил и сам интернет-магазин:
«В последнее время участились случаи мошенничества, в которых людей пытаются обмануть… Самые распространенные мошеннические схемы: предлагают товары по невероятно низким ценам, чтобы украсть данные карты через подставной сайт или взять деньги за товар по предоплате через ссылку в Instagram*».
В январе 2025 года клиенты рассказали о нескольких новых схемах обмана, направленных на покупателей интернет-магазина, работающего в Казахстане:
Поддельные сайты с нашим лого для заказа GoldAppleBOX Advent Calendar. Наши бьюти-боксы пока не продаются в Казахстане (мы готовим запуск этой возможности чуть позже). Такие сайты не отправляют бьюти-боксы, только просят данные и крадут деньги с карты. Опросы от нашего имени, после которых вас просят ввести номер карты для «получения приза» — не стоит этого делать, чтобы не потерять деньги!
Казахстанцам напомнили, что вся достоверная информация размещается на официальном сайте и соцсетях интернет-магазина.
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