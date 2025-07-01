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На мусорном полигоне в Башкирии погиб 42-летний рабочий

В Башкирии рабочего на свалке насмерть придавило тюком картона.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии погиб рабочий. Подробности рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Трагедия случилась в вечер минувшей пятницы, 27 июня, на территории полигона твердых коммунальных отходов. По словам заместительницы руководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковы, на 42-летнего разнорабочего ООО «Эко-Сити» с высоты двух метров упали три тюка картона. Один из них придавил мужчину. От полученных увечий пострадавший скончался на месте.

Трудинспекция начала расследование по факту несчастного случая. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства и причины ЧП.

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