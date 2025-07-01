На мусорном полигоне в Башкирии погиб 42-летний рабочий

Трагедия случилась в вечер минувшей пятницы, 27 июня, на территории полигона твердых коммунальных отходов. По словам заместительницы руководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковы, на 42-летнего разнорабочего ООО «Эко-Сити» с высоты двух метров упали три тюка картона. Один из них придавил мужчину. От полученных увечий пострадавший скончался на месте.