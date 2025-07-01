Начальника отдела миграции в Воронежской области заподозрили в мошенничестве

Там пояснили, что дело возбудили на основании материалов УФСБ по Воронежской области. По предварительным данным, в мае 2025 года высокопоставленный полицейский сообщил местному жителю заведомо ложную информацию о том, что может оказать содействие в получении им водительских прав. За это потребовал 85 000 рублей. Будучи введенным в заблуждение, мужчина передал ему деньги. А правоохранитель их потратил на личные нужды. По собственным данным, речь идет о Николае Горюшкине, начальнике отдела по вопросам миграции Бутурлиновского района.