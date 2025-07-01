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Начальника отдела миграции в Воронежской области заподозрили в мошенничестве

Николай Горюшкин мог получить деньги за водительское удостоверение.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал начальник отделения по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции региона. Об этом рассказали в ведомстве 1 июля.

Там пояснили, что дело возбудили на основании материалов УФСБ по Воронежской области. По предварительным данным, в мае 2025 года высокопоставленный полицейский сообщил местному жителю заведомо ложную информацию о том, что может оказать содействие в получении им водительских прав. За это потребовал 85 000 рублей. Будучи введенным в заблуждение, мужчина передал ему деньги. А правоохранитель их потратил на личные нужды. По собственным данным, речь идет о Николае Горюшкине, начальнике отдела по вопросам миграции Бутурлиновского района.

В СУ СКЕ отметили, что подозреваемого уже допросили. Он признался в содеянном.

Как ранее проинформировали в ГУ МВД по региону, назначена служебная проверка. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

— При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, — подытожили в региональном главе МВД.