Подрядчик в Ростове получил срок за скользкие улицы зимой и травмы пешеходов

В Ростове-на-Дону осудили генерального подрядчика по содержанию городских дорог и тротуаров. 43-летнего руководителя компании привлекли к ответственности за то, что он вовремя не принял меры по обработке и расчистке улиц зимой, после чего пострадали люди. Об этом сообщают пресс-службы областной прокуратуры и СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, из-за некачественной работы подрядчика в декабре 2023 года некоторые пешеходы получили травмы различной степени тяжести.
Приговор по этому делу вынесли по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). С учетом предыдущей судимости мужчина получил 3 года и 5 месяцев колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в 150 тысяч рублей. Отметим, приговор пока не вступил в силу.
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