Подрядчик в Ростове получил срок за скользкие улицы зимой и травмы пешеходов

В Ростове-на-Дону осудили генерального подрядчика по содержанию городских дорог и тротуаров. 43-летнего руководителя компании привлекли к ответственности за то, что он вовремя не принял меры по обработке и расчистке улиц зимой, после чего пострадали люди. Об этом сообщают пресс-службы областной прокуратуры и СУ СК России по Ростовской области.