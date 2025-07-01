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В Самарской области завели уголовное дело из-за массовой гибели рыбы

В двух реках Самарской области погибло около 600 тысяч особей рыбы.

Источник: соцсети

В Самарской области произошла массовая гибель рыбы из-за экологического загрязнения рек Свинуха и Татьянка. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области.

«В результате проверки двух рек в Куйбышевском и Волжском районах гибель рыбы и загрязнения водоемов подтвердились. Заведено уголовное дело», — рассказали в сообществе.

Было отобрано две пробы для исследования по 12 показателям. По результатам анализа зафиксировано превышение ПДК по пяти. Ранее на поверхности Свинухи зафиксировали пятна нефтепродуктов.

Так как Свинуха впадает в Татьянку, около 600 тысяч погибших особей рыбы оказались рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Волгаренок». Сейчас рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде. Также собирается информация для ее передачи в правоохранительные и природоохранные органы.