В Самарской области завели уголовное дело из-за массовой гибели рыбы

В Самарской области произошла массовая гибель рыбы из-за экологического загрязнения рек Свинуха и Татьянка. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области.
«В результате проверки двух рек в Куйбышевском и Волжском районах гибель рыбы и загрязнения водоемов подтвердились. Заведено уголовное дело», — рассказали в сообществе.
Было отобрано две пробы для исследования по 12 показателям. По результатам анализа зафиксировано превышение ПДК по пяти. Ранее на поверхности Свинухи зафиксировали пятна нефтепродуктов.
Так как Свинуха впадает в Татьянку, около 600 тысяч погибших особей рыбы оказались рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Волгаренок». Сейчас рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде. Также собирается информация для ее передачи в правоохранительные и природоохранные органы.