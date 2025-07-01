В Самарской области завели уголовное дело из-за массовой гибели рыбы

Так как Свинуха впадает в Татьянку, около 600 тысяч погибших особей рыбы оказались рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Волгаренок». Сейчас рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде. Также собирается информация для ее передачи в правоохранительные и природоохранные органы.