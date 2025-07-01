Минчанка выдумала историю про ключи, чтобы обокрасть квартиру коллеги

Минчанка обокрала коллегу и придумала историю с ключами от его квартиры. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» УВД Миноблисполкома.
В милицию пришел 27-летний минчанин, сообщивший, что из его квартиры украли 4200 долларов, которые лежали в конверте в шкафу.
Правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя коллега потерпевшего. Мужчина дружил с девушкой и как-то рассказал, что хранит деньги в шкафу.
В милиции фигурантка рассказала, что как-то возле дома знакомого нашла ключи от его квартиры. И, когда его не было, зашла в дом и забрала сбережения, зная, где они хранятся.
Украденную наличность, она потратила на одежду, кредиты и другие покупки. Оставшееся похищенное правоохранители изъяли.
Ранее задержанная минчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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