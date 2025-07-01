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Минчанка выдумала историю про ключи, чтобы обокрасть квартиру коллеги

В Минске мужчина похвастался перед знакомой сбережениями, а она его обокрала.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка обокрала коллегу и придумала историю с ключами от его квартиры. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» УВД Миноблисполкома.

В милицию пришел 27-летний минчанин, сообщивший, что из его квартиры украли 4200 долларов, которые лежали в конверте в шкафу.

Правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя коллега потерпевшего. Мужчина дружил с девушкой и как-то рассказал, что хранит деньги в шкафу.

В милиции фигурантка рассказала, что как-то возле дома знакомого нашла ключи от его квартиры. И, когда его не было, зашла в дом и забрала сбережения, зная, где они хранятся.

Украденную наличность, она потратила на одежду, кредиты и другие покупки. Оставшееся похищенное правоохранители изъяли.

Ранее задержанная минчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Еще в Минске уснувший за рулем водитель врезался в остановку.

Тем временем синоптики раскрыли прогноз погоды в июле 2025 в Беларуси: «Жара до +34, норма осадков и никаких холодных провалов».