В Тайшете из огня в пятиэтажном доме спасли ребёнка

В Тайшете произошёл пожар в пятиэтажном доме. Очаг пламени заметили в электрощитовой на первом этаже. Как рассказал Тайшет24, через три минуты после звонка в службу спасения, пожарные уже тушили огонь.
— Огонь не успел распространится по этажам. Горела только электрощитовая. Жильцы дома самостоятельно вышли на улицу, только из квартиры специалистам пришлось эвакуировали ребенка, — уточняется в сообщении.
На месте работали не только пожарные, но и специалисты коммунальных служб. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что два крупных лесных пожара потушили в Иркутской области. Огонь затронул почти 700 гектаров земли.