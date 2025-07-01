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В Тайшете из огня в пятиэтажном доме спасли ребёнка

На первом этаже загорелась электрощитовая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете произошёл пожар в пятиэтажном доме. Очаг пламени заметили в электрощитовой на первом этаже. Как рассказал Тайшет24, через три минуты после звонка в службу спасения, пожарные уже тушили огонь.

— Огонь не успел распространится по этажам. Горела только электрощитовая. Жильцы дома самостоятельно вышли на улицу, только из квартиры специалистам пришлось эвакуировали ребенка, — уточняется в сообщении.

На месте работали не только пожарные, но и специалисты коммунальных служб. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что два крупных лесных пожара потушили в Иркутской области. Огонь затронул почти 700 гектаров земли.