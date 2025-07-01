Военнослужащий из Новосибирска получил пять лет за дезертирство

«Военнослужащий, не имея намерений проходить военную службу, преследуя цель вовсе уклониться от нее, 19 сентября 2023 года не явился на службу в воинскую часть из отпуска, а остался по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. 14 февраля 2025 года Колесник прибыл в военный следственный отдел и заявил о себе, в связи с чем его незаконное пребывание вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.