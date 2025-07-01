Военнослужащий из Новосибирска получил пять лет за дезертирство

Военнослужащий Иван Колесников получил пять лет колонии общего режима по приговору Новосибирского гарнизонного военного суда. Причиной стало уклонение от службы, как сообщили представители суда.
«Военнослужащий, не имея намерений проходить военную службу, преследуя цель вовсе уклониться от нее, 19 сентября 2023 года не явился на службу в воинскую часть из отпуска, а остался по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. 14 февраля 2025 года Колесник прибыл в военный следственный отдел и заявил о себе, в связи с чем его незаконное пребывание вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Теперь ему предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.