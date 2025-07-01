Мошенники развели нижегородских пенсионеров, используя кодовое слово «победа»

Оперативники установили, что во всех эпизодах деньги забирала одна и та же женщина. Её личность удалось установить — это 82-летняя жительница Советского района. Как выяснилось, она сама ранее стала жертвой такой же схемы. Пенсионерке также поступили звонки от «сотрудников связи», а затем от «прокуратуры» и «юриста». Её убедили, что нужно передать 305 тысяч рублей для «декларирования», и она отдала деньги курьеру в городе Владимир. На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что она стала жертвой мошенников. Тогда злоумышленники предложили ей «помочь следствию» и забирать деньги у других пенсионеров якобы для их защиты.