В Темиртау трёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

По предварительной информации, ребенок 2021 года рождения остался без присмотра взрослых. В момент происшествия бабушка, присматривавшая за девочкой, находилась в другой комнате. Как уточнили в ДЧС, окно не было оборудовано специальными ограничителями, что и позволило ребенку беспрепятственно добраться до подоконника.