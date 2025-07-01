Последствия падения обломков БПЛА показал районный глава в Ростовской области

Глава администрации Мясниковского района Ростовской области Андрей Торпуджиян опубликовал в Telegram снимки с последствиями падения БПЛА, а также комментарий по ситуации.
— Ночью силами ПВО был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков БПЛА на Чапаева, 45 и 64 в хуторе Веселый были повреждены стекла и ограждение частных домов. Главное — пострадавших нет, ситуация под контролем, — сообщил Андрей Торпуджиян.
После экстренного совещания создали оперативный штаб и рабочую группу. 1 июня специалисты должны были приступить к оценке ущерба. Владельцам пострадавшего имущества планируют оказать помощь.
По информации Минобороны России, в ночь на 1 июля в Ростовской области сбили 16 БПЛА. Ранее сообщалось, что в Мясниковском районе от обломков сбитого летательного аппарата пострадали стекла дома и забор, принадлежащие инвалиду-колясочнику.
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