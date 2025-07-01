Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия падения обломков БПЛА показал районный глава в Ростовской области

Глава администрации Мясниковского района Ростовской области сообщил об ущербе от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Мясниковского района Ростовской области Андрей Торпуджиян опубликовал в Telegram снимки с последствиями падения БПЛА, а также комментарий по ситуации.

— Ночью силами ПВО был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков БПЛА на Чапаева, 45 и 64 в хуторе Веселый были повреждены стекла и ограждение частных домов. Главное — пострадавших нет, ситуация под контролем, — сообщил Андрей Торпуджиян.

После экстренного совещания создали оперативный штаб и рабочую группу. 1 июня специалисты должны были приступить к оценке ущерба. Владельцам пострадавшего имущества планируют оказать помощь.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 июля в Ростовской области сбили 16 БПЛА. Ранее сообщалось, что в Мясниковском районе от обломков сбитого летательного аппарата пострадали стекла дома и забор, принадлежащие инвалиду-колясочнику.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше