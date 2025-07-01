И.о. ректора УралГУФК в Челябинске избрали меру пресечения

По ходатайству следователя, в связи с серьёзной тяжестью обвинений, судья принял решение арестовать Евгения Черепова. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, под стражей мужчина останется почти на два месяца — как минимум до 30 августа.
Напомним, гражданина подозревают в получении 220 тысяч рублей от студентов. По версии следствия, он, работая в ЮУрГУ, брал от учащихся, желающих получить хорошие оценки без посещения занятий и экзаменов, деньги. Установлено пока два случая взяточничества. Следственные мероприятия продолжаются.