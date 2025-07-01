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Пять человек пострадали в аварии с «семеркой» и «Грантой» в Самарской области

Это случилось на участке дороги Новый Буян — Курумоч. Медпомощь потребовалась двум детям.

Это случилось на участке дороги Новый Буян — Курумоч. Медпомощь потребовалась двум детям. Подробнее об аварии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о ДТП поступила 30 июня в 10:50. Столкнулись «семерка» и «Гранта». В первой легковушке был только один автолюбитель, во второй — семья из четырех человек (двое взрослых и столько же несовершеннолетних).

«Все пассажиры и водители получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждения», — уточнили в областном учреждении.

На месте происшествия специалисты 111-й пожарно-спасательной части стабилизировали машины и отключили системы электропитания. Также там были правоохранители — организовали проверку — и медики.

А сегодня в Приволжском районе губернии 83-летний пенсионер на «Весте» влетел в контейнер и погиб.

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