Пять человек пострадали в аварии с «семеркой» и «Грантой» в Самарской области

Это случилось на участке дороги Новый Буян — Курумоч. Медпомощь потребовалась двум детям. Подробнее об аварии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о ДТП поступила 30 июня в 10:50. Столкнулись «семерка» и «Гранта». В первой легковушке был только один автолюбитель, во второй — семья из четырех человек (двое взрослых и столько же несовершеннолетних).
«Все пассажиры и водители получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждения», — уточнили в областном учреждении.
На месте происшествия специалисты 111-й пожарно-спасательной части стабилизировали машины и отключили системы электропитания. Также там были правоохранители — организовали проверку — и медики.
А сегодня в Приволжском районе губернии 83-летний пенсионер на «Весте» влетел в контейнер и погиб.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.