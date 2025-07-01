Прокурор запросил шесть лет колонии для экс-главы ЗАГСа Татарстана

«Прошу признать виновными и назначить наказание: для Шарафутдиновой — 2 года в колонии общего режима, для Ахметзянова — 2 года колонии общего режима, для экс-начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной — 6 лет в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», — сказала она.