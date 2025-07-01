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В детском саду в Бухарской области воспитательница била детей: её уволили только после скандала в соцсетях

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). В социальных сетях распространилось очередное тревожное видео из детского сада. На кадрах видно, как воспитательница бьёт детей по голове, тянет за уши и щиплет малышей.

Пользователи отмечали, что речь идёт о государственном детском саде № 53 в Гиждуванском районе Бухарской области.

В областном управлении дошкольного и школьного образования подтвердили, что инцидент действительно имел место. По данным ведомства, произошёл он 27 мая. Воспитательница, грубо нарушившая свои должностные обязанности, была уволена — трудовой договор с ней был расторгнут.

Однако любопытно, что соответствующий приказ директор учреждения подписал только 30 июня. Выходит, фактически решение об увольнении было принято лишь после того, как ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

На данный момент в детском саду проводится детальное изучение причин, приведших к подобной ситуации. Областное управление обещает принять меры для устранения выявленных недостатков и предотвращения подобных случаев в будущем.