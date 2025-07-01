В детском саду в Бухарской области воспитательница била детей: её уволили только после скандала в соцсетях

В областном управлении дошкольного и школьного образования подтвердили, что инцидент действительно имел место. По данным ведомства, произошёл он 27 мая. Воспитательница, грубо нарушившая свои должностные обязанности, была уволена — трудовой договор с ней был расторгнут.