15 млн рублей украла у клиентов сотрудница банка в Варненском районе

Полсотни жителей Варненского района пострадали от действий 52-летней сотрудницы банка. Как установило следствие, в 2020—2024 гг., во время работы в варненском офисе финансовой организации женщина делала финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, оформленные на третьих лиц. Затем она обналичивала деньги в банкоматах.
В общей сложности таким образом женщина похитила 15 млн рублей. Материалы уголовных дел о краже и мошенничестве переданы в Варненский районный суд. Ущерб клиентам, которые лишились своих денег, возместил банк.