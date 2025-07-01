15 млн рублей украла у клиентов сотрудница банка в Варненском районе

Полсотни жителей Варненского района пострадали от действий 52-летней сотрудницы банка. Как установило следствие, в 2020—2024 гг., во время работы в варненском офисе финансовой организации женщина делала финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, оформленные на третьих лиц. Затем она обналичивала деньги в банкоматах.