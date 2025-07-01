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15 млн рублей украла у клиентов сотрудница банка в Варненском районе

Сотрудница банка в Челябинской области обманула 50 человек на 15 млн рублей.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Полсотни жителей Варненского района пострадали от действий 52-летней сотрудницы банка. Как установило следствие, в 2020—2024 гг., во время работы в варненском офисе финансовой организации женщина делала финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, оформленные на третьих лиц. Затем она обналичивала деньги в банкоматах.

В общей сложности таким образом женщина похитила 15 млн рублей. Материалы уголовных дел о краже и мошенничестве переданы в Варненский районный суд. Ущерб клиентам, которые лишились своих денег, возместил банк.