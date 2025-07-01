В Северском районе из подтопленного палаточного лагеря пришлось эвакуировать детей

Детей и персонал, находившихся в палаточном лагере в поселке Мирном Северского района, экстренно вывезли в безопасное место после резкого подъема уровня воды. Эвакуацию организовали с использованием школьных автобусов. Все были доставлены к месту постоянного проживания. На случай необходимости в селе Шабановском был подготовлен пункт временного размещения на базе местной школы № 2, однако на текущий момент в нём никто не размещен.
Спасательные службы продолжают работать в районе подтопления. На месте задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-153, специалисты МЧС, полиция, представители местной администрации и управления по делам ГО и ЧС.
Напомним, ночью 1 июля на территории Северского района и Горячего Ключа прошли обильные дожди, которые привели к резкому подъему уровня воды в реке Шебш. В 2:30 вода начала стремительно прибывать, а к 3:55 её уровень достиг отметки неблагоприятного природного явления. Наиболее серьезно пострадало село Шабановское, где затоплены свыше 50 дворов, в 20 жилых домов вода зашла на глубину до 50 сантиметров. По состоянию на утро текущего дня вода отступила из девяти домов, но подтопленными остаются 11 жилых строений и около 50 прилегающих участков.
В экстренном порядке к ликвидации последствий привлекли спасательные подразделения, в том числе «Кубань-СПАС» и муниципальные службы. Всего на территории работает 21 человек, задействовано 10 единиц техники, включая мотопомпы для откачки воды. В поселке Мирном создан оперативный штаб на базе Дома культуры. Ведется постоянный мониторинг, а в низинах продолжаются работы по откачке скопившейся влаги. Волонтеры участвуют в расчистке затопленных дворов, организовано шесть обходных групп для оценки ущерба.
Серьезная обстановка сложилась и в станице Пятигорской, где также зафиксированы подтопления улиц, дворов и хозяйственных построек. Местные власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Решение будет принято после завершения подворовых обходов.
По информации регионального ГУ МЧС, в Краснодарском крае сохраняется вероятность ухудшения погодных условий. На 2 и 3 июля прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, порывистый ветер до 25 м/с и град. В юго-восточных районах края и на реках Черноморского побережья возможен дальнейший подъем воды, местами — до опасных отметок. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасательные службы работают в режиме повышенной готовности и продолжают обеспечивать безопасность населения на подтопленных территориях.