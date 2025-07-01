В Северском районе из подтопленного палаточного лагеря пришлось эвакуировать детей

Напомним, ночью 1 июля на территории Северского района и Горячего Ключа прошли обильные дожди, которые привели к резкому подъему уровня воды в реке Шебш. В 2:30 вода начала стремительно прибывать, а к 3:55 её уровень достиг отметки неблагоприятного природного явления. Наиболее серьезно пострадало село Шабановское, где затоплены свыше 50 дворов, в 20 жилых домов вода зашла на глубину до 50 сантиметров. По состоянию на утро текущего дня вода отступила из девяти домов, но подтопленными остаются 11 жилых строений и около 50 прилегающих участков.