В Омской области по неизвестной причине умер мальчик

В Калачинске Омской области расследуют смерть 13-летнего мальчика — следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла после того, как ребёнок вместе с младшим братом почувствовали недомогание, находясь в гостях у бабушки.