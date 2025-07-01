В Омской области по неизвестной причине умер мальчик

В Калачинске Омской области расследуют смерть 13-летнего мальчика — следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла после того, как ребёнок вместе с младшим братом почувствовали недомогание, находясь в гостях у бабушки.
Спустя некоторое время состояние детей ухудшилось. По данным СК, мальчик умер 30 июня. Его пятилетний брат сейчас находится в реанимации. «Семья характеризуется положительно», — сообщили в ведомстве.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи выясняют причины произошедшего. Расследование продолжается. Его взяла под контроль Калачинская межрайонная прокуратура.