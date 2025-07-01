В Череповце при пожаре в жилом доме спасли 13 человек

Крупный пожар произошел сегодня утром в пятиэтажном жилом доме в Череповце. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 13 человек, среди которых было двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Сигнал о возгорании в доме № 36 по улице Гоголя поступил на пульт дежурного около семи часов утра. По прибытии на место пожарные расчеты установили, что в общем коридоре одного из подъездов горит мебель. К этому моменту 15 жильцов уже успели самостоятельно покинуть задымленное помещение.
Дым отрезал путь к выходу 13 жильцам, среди которых было двое детей. Пожарные вывели всех с помощью дыхательных масок и лестниц. Благодаря быстрой реакции спасателей никто не пострадал.
Огонь повредил около 10 квадратных метров. Сейчас пожар полностью потушен, а эксперты ищут причину возгорания.