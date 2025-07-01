В Череповце при пожаре в жилом доме спасли 13 человек

Сигнал о возгорании в доме № 36 по улице Гоголя поступил на пульт дежурного около семи часов утра. По прибытии на место пожарные расчеты установили, что в общем коридоре одного из подъездов горит мебель. К этому моменту 15 жильцов уже успели самостоятельно покинуть задымленное помещение.