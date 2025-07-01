Эксперт: Ижевск атаковали копиями турецких дронов

«Это одна из моделей БПЛА-камикадзе довольно большой размерности, которая широко используется украинской стороной для ударов по российской территории. Одна из не менее пяти, которые наиболее часто применяются», — рассказал эксперт URA.RU.
Денис Федутинов подчеркнул, что, запустив серийное производство «Лютого», Украина стала применять эти дроны на постоянной основе. Несколько лет назад стоимость одного аппарата составляла $200 тыс., однако сейчас эта сумма может быть гораздо ниже благодаря повышению объемов выпуска этой военной техники. Эксперт отметил, что конструкция БПЛА может быть модернизирована в зависимости от условий эксплуатации. В некоторых случаях «Лютый» может быть использован без взлетно-посадочного шасси.
Федутинов также обратил внимание, что Украина одновременно разрабатывает и использует на поле боя несколько моделей беспилотников. Такой подход дает военным гибкость в выборе техники и помогает быстро адаптироваться к изменениям на передовой.
В ночь на 1 июля ВС Украины совершили удар по Ижевску с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки нанесен урон промышленному предприятию города. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, сотрудников эвакуировали из поврежденного дронами здания, среди них есть пострадавшие и погибшие.
Ранее Telegram-канала Shot сообщал, что средства ПВО перехватили три вражеских беспилотника. В связи с инцидентом аэропорт Ижевска временно ограничил прием и отправку авиарейсов.