Эксперт: Ижевск атаковали копиями турецких дронов

Денис Федутинов подчеркнул, что, запустив серийное производство «Лютого», Украина стала применять эти дроны на постоянной основе. Несколько лет назад стоимость одного аппарата составляла $200 тыс., однако сейчас эта сумма может быть гораздо ниже благодаря повышению объемов выпуска этой военной техники. Эксперт отметил, что конструкция БПЛА может быть модернизирована в зависимости от условий эксплуатации. В некоторых случаях «Лютый» может быть использован без взлетно-посадочного шасси.