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Эксперт: Ижевск атаковали копиями турецких дронов

Сегодня ночью Ижевск подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины с использованием модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый». Об этом URA.RU сообщил главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это одна из моделей БПЛА-камикадзе довольно большой размерности, которая широко используется украинской стороной для ударов по российской территории. Одна из не менее пяти, которые наиболее часто применяются», — рассказал эксперт URA.RU.

Внешне «Лютый» похож на дрон «Байрактар», однако он примерно в два раза меньше турецкого беспилотника — вес украинского БПЛА достигает 250−300 кг, турецкий же весит 700 кг.

Денис Федутинов подчеркнул, что, запустив серийное производство «Лютого», Украина стала применять эти дроны на постоянной основе. Несколько лет назад стоимость одного аппарата составляла $200 тыс., однако сейчас эта сумма может быть гораздо ниже благодаря повышению объемов выпуска этой военной техники. Эксперт отметил, что конструкция БПЛА может быть модернизирована в зависимости от условий эксплуатации. В некоторых случаях «Лютый» может быть использован без взлетно-посадочного шасси.

Федутинов также обратил внимание, что Украина одновременно разрабатывает и использует на поле боя несколько моделей беспилотников. Такой подход дает военным гибкость в выборе техники и помогает быстро адаптироваться к изменениям на передовой.

В ночь на 1 июля ВС Украины совершили удар по Ижевску с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки нанесен урон промышленному предприятию города. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, сотрудников эвакуировали из поврежденного дронами здания, среди них есть пострадавшие и погибшие.

Ранее Telegram-канала Shot сообщал, что средства ПВО перехватили три вражеских беспилотника. В связи с инцидентом аэропорт Ижевска временно ограничил прием и отправку авиарейсов.

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