Серийного убийцу женщин нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который убил двух молодых женщин 24 года назад. Обвиняемый отбывает наказание за убийство третьей жертвы, совершенное в том же году, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в ночь на 7 сентября 2001 года обвиняемый 1971 года рождения находился в квартире на улице Менжинского в Екатеринбурге и распивал коньяк с двумя женщинами, которые были его знакомыми. В процессе они поссорились, и обвиняемый решил убить собутыльниц. Он взял стеклянный стакан и ударил им о поверхность стола, оставив осколки на столешнице. Затем он ударил одну женщину головой об этот стол и начал возить ею по поверхности, усыпанной битым стеклом. После он избил вторую женщину, а затем задушил обеих поясом от кофты.
В ходе осмотра места происшествия в сентябре 2001 года в квартире была обнаружена бутылка из-под коньяка, на которой нашли след пальца, пригодный для идентификации личности. Впоследствии было установлено, что след пальца на бутылке совпадает с дактилокартой обвиняемого, который был осужден за убийство женщины в гостинице в декабре 2001 года. Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.