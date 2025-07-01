Серийного убийцу женщин нашли в Екатеринбурге

По версии следствия, в ночь на 7 сентября 2001 года обвиняемый 1971 года рождения находился в квартире на улице Менжинского в Екатеринбурге и распивал коньяк с двумя женщинами, которые были его знакомыми. В процессе они поссорились, и обвиняемый решил убить собутыльниц. Он взял стеклянный стакан и ударил им о поверхность стола, оставив осколки на столешнице. Затем он ударил одну женщину головой об этот стол и начал возить ею по поверхности, усыпанной битым стеклом. После он избил вторую женщину, а затем задушил обеих поясом от кофты.