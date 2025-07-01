Суд не выпустил из колонии южноуральца, жестоко расправившегося с молодой любовницей

Следствием установлено, что в вечернее время 24 октября 2016 года из дома в деревне Боровое (Чебаркульский район) ушла и не вернулась 37-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили на следующий день на северной окраине местного кладбища. У погибшей было множество ножевых ранений груди, а также рубленые раны головы.