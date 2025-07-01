Суд не выпустил из колонии южноуральца, жестоко расправившегося с молодой любовницей

Следствием установлено, что в вечернее время 24 октября 2016 года из дома в деревне Боровое (Чебаркульский район) ушла и не вернулась 37-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили на следующий день на северной окраине местного кладбища. У погибшей было множество ножевых ранений груди, а также рубленые раны головы.
Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления жителя Малково, задержали еще через день.
Выяснилось, что мужчина 1958 года рождения в ходе ссоры на почве ревности нанес возлюбленной, которая была младше на 23 года, многочисленные ножевые ранения. Затем в автомобиле перевез тело на кладбище.
В мае 2018 года злоумышленнику дали 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Недавно Копейский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 2 года 10 месяцев 14 дней.
«Удовлетворяя ходатайство, суд первой инстанции учел положительное поведение мужчины в течение всего периода отбывания наказания. Прокурор обжаловал решение, указав, что за нарушения установленного порядка к осужденному применялись семь дисциплинарных взысканий, из них четыре в виде водворения в штрафной изолятор», — рассказали в прокуратуре региона.
Челябинский областной суд согласился с доводами прокурора, отменил постановление Копейского городского суда и отказал адвокату в удовлетворении ходатайства.