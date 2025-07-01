Продолжить суд по делу экс-главы областного минтранса Пивкина могут в августе

Судебное заседание по делу бывшего регионального чиновника Александра Пивкина, назначенное на 1 июля, так и не состоялось.
Основной причиной стало отсутствие в зале суда Люции Сафиной — генерального директора ПАО «Дорисса» и представителя потерпевшей стороны.
Ходатайство о повторном вызове Сафиной было удовлетворено только за день до планируемого слушания — 30 июня.
В этот же день участники судебного процесса подали ещё несколько ходатайств, что потребовало дополнительного времени для подготовки к прениям.
Юристы, участвующие в деле, предполагают, что этап прений, намеченный первоначально на июль, теперь может быть перенесён аж на август. Об этом рассказал портал «Волга Ньюс».
Напомним, в 2024 году компания «Дорисса» выиграла государственный тендер на строительство участка трассы Самара — Новокуйбышевск, оценившийся в 1,2 млрд рублей.
Однако реализация проекта столкнулась с рядом трудностей, о которых позже сообщила сама Сафина.
По её словам, выполнение контракта стало невозможным без потерь из-за действий Александра Пивкина, занимавшего тогда высокую должность в региональной администрации.
Именно его действия, как утверждает истец, стали причиной упущенной выгоды в размере 30 миллионов рублей.
Сафина отметила, что заявление на Пивкино она подала после посещения сотрудниками правоохранительных органов офиса компании.
Также в деле имеются показания бывшего заместителя Пивкина — Александра Николаева, который дал признательные свидетельские.
Особое значение в деле имеет аудиозапись разговора, сделанная Сафиной летом 2024 года. Запись была произведена скрыто и теперь рассматривается как одно из доказательств.
По версии истца, Пивкин оказывал покровительство определённым компаниям, препятствуя нормальному исполнению работ «Дориссой».
В частности, ей якобы не позволили арендовать участок в Чувашской Республике для размещения мобильной асфальтосмесительной установки, а также закупать готовую смесь у местных производителей.
Из-за этих ограничений «Дорисса» была вынуждена передать часть своих обязательств по контракту другим фирмам — «Амонд» и «Самарадортранссигнал».
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