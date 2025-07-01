Пожаром в ялтинском троллейбусе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту возгорания троллейбуса, которое произошло в Ялте во вторник, 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.30 на улице Кирова. На одноименной остановке загорелся троллейбус. На место отправились два отделения пожарно-спасательной части. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пассажиров в салоне не было. В результате пожара никто не пострадал.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.
«Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры», — говорится в сообщении.