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Пожаром в ялтинском троллейбусе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту возгорания троллейбуса в Ялте.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту возгорания троллейбуса, которое произошло в Ялте во вторник, 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.30 на улице Кирова. На одноименной остановке загорелся троллейбус. На место отправились два отделения пожарно-спасательной части. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пассажиров в салоне не было. В результате пожара никто не пострадал.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.

«Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры», — говорится в сообщении.