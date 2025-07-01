Пожаром в ялтинском троллейбусе заинтересовалась прокуратура

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 13.30 на улице Кирова. На одноименной остановке загорелся троллейбус. На место отправились два отделения пожарно-спасательной части. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пассажиров в салоне не было. В результате пожара никто не пострадал.