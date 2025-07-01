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Су-34 разбился в Нижегородской области. Пилоты катапультировались

В Нижегородской области произошло крушение истребителя Су-34. Оба члена экипажа успели покинуть борт до падения. Причины инцидента пока неизвестны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области, сообщает телеканал RT в своем телеграм -канале. По предварительной информации, экипаж самолета выжил.

Согласно данным RT, оба члена экипажа успели воспользоваться системой катапультирования до падения машины.

Точное место крушения и возможная причина пока неизвестны. На момент публикации официальных комментариев не поступало.

В Минобороны РФ подтвердили падение Су-34 в Нижегородской области.

При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.

Минобороны РФ

Оба члена экипажа живы. Упал самолет в безлюдном районе, на земле разрушений нет.