Су-34 разбился в Нижегородской области. Пилоты катапультировались

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области, сообщает телеканал RT в своем телеграм -канале. По предварительной информации, экипаж самолета выжил.
Согласно данным RT, оба члена экипажа успели воспользоваться системой катапультирования до падения машины.
Точное место крушения и возможная причина пока неизвестны. На момент публикации официальных комментариев не поступало.
В Минобороны РФ подтвердили падение Су-34 в Нижегородской области.
При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.
Оба члена экипажа живы. Упал самолет в безлюдном районе, на земле разрушений нет.