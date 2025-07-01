Следственный комитет возбудил дело в отношении Юрия Дудя

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.
Также там отметили, что подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами РФ. Ранее его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
По версии следствия, не позднее 19 мая в нарушение порядка деятельности иностранного агента он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.