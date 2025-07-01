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Следственный комитет возбудил дело в отношении Юрия Дудя

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами РФ. Ранее его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

По версии следствия, не позднее 19 мая в нарушение порядка деятельности иностранного агента он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.