Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

«Окончательно назначить Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей», — говорится в приговоре судьи Сергея Подопригорова. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы.