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Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения первого уголовного дела фигуранта — о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Окончательно назначить Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей», — говорится в приговоре судьи Сергея Подопригорова. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы.

Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи.

Как указано в приговоре, он лишен госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

После оглашения приговора защита Иванова заявила ТАСС, что обжалует решение суда. «С приговором мы не согласны и обязательно его обжалуем в апелляционном порядке в установленный законом срок», — отметил в беседе с ТАСС адвокат Денис Балуев.

Кроме того, суд приговорил бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. В срок наказания Филатову и Иванову засчитано время, которое они провели как под домашним арестом, так и в СИЗО.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Иванову по совокупности вменяемых преступлений 14,5 года колонии, его бывшему подчиненному Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, гособвинение просило конфисковать всю недвижимость и активы подсудимых. Защита обвиняемых попросила об их оправдании.