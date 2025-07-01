В Сурхандарье прорвало крупный трубопровод. Власти заявляют, что дома местных жителей не пострадали

Сразу после инцидента были предприняты экстренные меры: работа трёх насосных агрегатов на 1-м коллекторе была оперативно прекращена. На место прибыли специальные аварийные бригады, которые занялись устранением последствий. Ремонтные работы завершились к 21:00 того же дня, а уже в 21:20 насосные агрегаты были запущены вновь и сейчас работают в штатном режиме.