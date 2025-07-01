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В Сурхандарье прорвало крупный трубопровод. Власти заявляют, что дома местных жителей не пострадали

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). Сегодня в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что в Сурхандарьинской области произошёл разрыв крупного насосного трубопровода и вода якобы нанесла ущерб домам жителей. Однако в хокимияте области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Авария действительно произошла 30 июня около 12:50 на 7-м участке 1-го коллектора насосной станции «Боботог», расположенной в Джаркурганском районе. Там было зафиксировано разрушение трубы диаметром 2850 мм, что привело к выбросу воды под высоким давлением.

Сразу после инцидента были предприняты экстренные меры: работа трёх насосных агрегатов на 1-м коллекторе была оперативно прекращена. На место прибыли специальные аварийные бригады, которые занялись устранением последствий. Ремонтные работы завершились к 21:00 того же дня, а уже в 21:20 насосные агрегаты были запущены вновь и сейчас работают в штатном режиме.

Как подчеркнули в хокимияте, в результате аварии ни жилым домам, расположенным вблизи места происшествия, ни сооружениям насосной станции ущерба нанесено не было.