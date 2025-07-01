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В Стерлитамаке возбудили «уголовку» из-за видео с избиениями

Из-за избивающих жителей Стерлитамака молодых людей завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке возбудили уголовное дело по статье за хулиганство из-за видео с избиениями. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Поводом стали видеозаписи, распространявшиеся в социальных сетях, на которых запечатлены нападения группы молодых людей на двоих человек. Отмечается, что парни совершают подобное с горожанами регулярно.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидентов.

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