В Стерлитамаке возбудили «уголовку» из-за видео с избиениями

В башкирском городе Стерлитамаке возбудили уголовное дело по статье за хулиганство из-за видео с избиениями. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Поводом стали видеозаписи, распространявшиеся в социальных сетях, на которых запечатлены нападения группы молодых людей на двоих человек. Отмечается, что парни совершают подобное с горожанами регулярно.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидентов.
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