Силовики обыскали управление строительной политики Воронежа

Первая очередь благоустройства Петровской набережной стоимостью более 1 млрд руб. завершилась в прошлом году, сейчас ведутся работы по второй очереди стоимостью 1,12 млрд. Весной этого года городские власти анонсировали объявление торгов на проведение дополнительных работ, в том числе в связи с выявленными нарушениями. «Вести Воронеж» в конце мая сообщали, что воронежская прокуратура внесла в мэрию акты прокурорского реагирования в связи исполнением муниципального контракта на реконструкцию набережной.