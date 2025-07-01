В Севастополе при пожаре в квартире погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
Сообщение о пожаре на улице Лиговская поступило в 14.30. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже.
Во время ликвидации пламени специалисты обнаружили погибшего. В настоящее время пожар локализовали на площади 40 квадратных метров. Из соседних квартир эвакуировали трех человек, пять спасли при помощи устройств защиты органов дыхания.
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