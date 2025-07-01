Жительница Елабуги после укуса змеи попала в реанимацию. Пресмыкающееся напало на пенсионерку во время сбора ягод.
75-летнюю женщину змея укусила в палец правой руки во время сбора ягод около села Старый Куклюк. Пострадавшую доставили в Елабужскую ЦРБ и госпитализировали в отделение реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное с положительной динамикой, женщине оказана своевременная медицинская помощь.
Врачи напоминают, если вас укусила змея, необходимо зафиксировать конечность шиной ниже уровня сердца, ограничить движения. Аккуратно промыть место укуса водой с мылом и приложить холодный компресс. Немедленно вызвать скорую помощь или самостоятельно приехать в больницу. Накладывать жгут категорически нельзя. Это может привести к некрозу тканей.