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Жительница Елабуги после укуса змеи попала в реанимацию

Пресмыкающееся напало на пенсионерку во время сбора ягод.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Елабуги после укуса змеи попала в реанимацию. Пресмыкающееся напало на пенсионерку во время сбора ягод.

75-летнюю женщину змея укусила в палец правой руки во время сбора ягод около села Старый Куклюк. Пострадавшую доставили в Елабужскую ЦРБ и госпитализировали в отделение реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное с положительной динамикой, женщине оказана своевременная медицинская помощь.

Врачи напоминают, если вас укусила змея, необходимо зафиксировать конечность шиной ниже уровня сердца, ограничить движения. Аккуратно промыть место укуса водой с мылом и приложить холодный компресс. Немедленно вызвать скорую помощь или самостоятельно приехать в больницу. Накладывать жгут категорически нельзя. Это может привести к некрозу тканей.