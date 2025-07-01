Эксперт раскрыл цель атаки украинских дронов в Ижевске

ВСУ ударили дронами-камикадзе по Ижевску утром 1 июля. Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что поврежден один из заводов в столице региона. Из-за падения БПЛА на предприятии вспыхнул пожар. Три человека погибли, 35 человек госпитализированы, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжелое, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин, комментируя атаку на Ижевск, напомнил об истории города. В областном центре Удмуртии трудился Михаил Тимофеевич Калашников. Сейчас в Ижевске сосредоточены оборонные заводы, в том числе концерн «Калашников».
«Я думаю, что целью беспилотников ВСУ в Ижевске были объекты военно-промышленного комплекса», — считает эксперт. По его словам, стремление украинской стороны атаковать российские предприятия ВПК объясняется успехами российской армии, с помощью ударов Киев сводит с Москвой счеты.
Дандыкин уточнил, что для удара по Ижевску ВСУ использовали дальнобойные дроны «Лютый». Эксперт утверждает, что ВС России способны ликвидировать и нейтрализовать такие БПЛА, но для эффективной борьбы с ними следует наращивать количество средств ПВО.
Дандыкин объяснил, что для изготовления беспилотников «Лютый» украинцы применяют композитные материалы, которые могут не улавливаться средствами радиолокации. По мнению эксперта, удар по Ижевску следует воспринимать как сигнал, что таких атак может быть больше, так как Киев наращивает арсенал беспилотных средств.
БПЛА «Лютый» эксперты называют копией турецкого дрона «Байрактар». Однако размер и вес украинского аналога в два раза меньше, чем у дрона производства Турции. Украина запустила БПЛА «Лютый» в серийное производство.
1 июля ВСУ атаковали несколько регионов РФ. Один из ударов пришелся по центру Донецка. Для атаки по городу украинские боевики использовали дальнобойные британские ракеты Storm Shadow.