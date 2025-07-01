Фигуранту в деле о гибели людей на нижегородской остановке избран домашний арест

Авария произошла на остановке общественного транспорта ночью 29 июня. По предварительным данным, 69-летний водитель «ЗАЗ Шанс» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, и машины столкнулись. Иномарку от удара развернуло, из-за чего она въехала в остановку. В результате погибли две женщины-пешехода. Еще три человека, включая ребенка и водителя Honda, получили ранения.