Минобороны подтвердило крушение самолета в Нижегородской области

Самолет потерпел крушение примерно в 13:00 мск во время планового учебного полета. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. К месту крушения вылетели спасатели для эвакуации пилотов. В военном ведомстве добавили, что самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта.