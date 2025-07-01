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Минобороны подтвердило крушение самолета в Нижегородской области

Минобороны России сообщило, что в Нижегородской области потерпел крушение самолет Су-34. При заходе на посадку у него отказала система выпуска одной из стоек шасси. Оба члена экипажа живы. Ранее СМИ сообщали, что разбился самолет Су-27.

Источник: Billy Huynh/CC0

Самолет потерпел крушение примерно в 13:00 мск во время планового учебного полета. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. К месту крушения вылетели спасатели для эвакуации пилотов. В военном ведомстве добавили, что самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта.