Произошел взрыв на фармацевтическом заводе в Индии. Погибли 36 человек

Официально подтверждена гибель по меньшей мере 36 человек в результате мощного взрыва и пожара на фармацевтическом заводе компании Sigachi Industries в штате Теланганана юге Индии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают агентство Associated Press и газета Hindustan Times.
Катастрофа произошла в понедельник в промышленной зоне Пашамиларам, примерно в 50 км от столицы штата, города Хайдарабад.
По данным директора пожарной службы штата Г. В. Нараяны Рао, взрыв произошел в установке для сушки сырья, после чего обрушилось все здание завода и начался сильный пожар. «Вся фабрика рухнула. Мы надеемся завершить разбор завалов в ближайшее время», — заявил он.
По оценке министра здравоохранения штата Дамодара Раджанарасимхи, в момент взрыва на предприятии находилось до 108 рабочих. Спасательные работы продолжаются, так как под обломками еще могут находиться люди. По словам министра, многие тела сильно обгорели, поэтому для их идентификации была создана специальная группа медиков для проведения ДНК-тестов.
Компания Sigachi Industries, производитель фармацевтических компонентов, не назвала причину взрыва, но сообщила, что инфраструктура завода повреждена, а работа предприятия остановлена на 90 дней.