Произошел взрыв на фармацевтическом заводе в Индии. Погибли 36 человек

По оценке министра здравоохранения штата Дамодара Раджанарасимхи, в момент взрыва на предприятии находилось до 108 рабочих. Спасательные работы продолжаются, так как под обломками еще могут находиться люди. По словам министра, многие тела сильно обгорели, поэтому для их идентификации была создана специальная группа медиков для проведения ДНК-тестов.