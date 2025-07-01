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В Кишиневе пассажиры пырнули таксиста ножом, чтобы не платить за поездку: Полиция ищет преступников

Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве таксист получил ножевое ранение во время работы, сообщает pulsmediamd.

Инцидент произошёл около 23:30 на улице Криулень в секторе Рышкановка. Пассажиры отказались полностью оплатить поездку, вспыхнул конфликт, в ходе которого водителя ударили ножом.

Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает нападавших.

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